إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في تلمسان

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولاية تلمسان، خلف 4 ضحايا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض 4 أشخاص للإختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء، بحي غمري الجيلالي بقرية عوشبة، ببلدية شتوان.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و42 سنة.

هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات البيان.