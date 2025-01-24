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أخبار الجزائر

إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في تلمسان

بقلم نادية بن طاهر
إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في تلمسان
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولاية تلمسان، خلف 4 ضحايا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض 4 أشخاص للإختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء، بحي غمري الجيلالي بقرية عوشبة، ببلدية شتوان.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و42 سنة.

هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات البيان.

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