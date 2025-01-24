إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في تلمسان
بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في ولاية تلمسان، خلف 4 ضحايا.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض 4 أشخاص للإختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء، بحي غمري الجيلالي بقرية عوشبة، ببلدية شتوان.
وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و42 سنة.
هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات البيان.
رابط دائم : https://nhar.tv/tLPce