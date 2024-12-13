إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في تيارت

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مهدية في تيارت، فجر اليوم الجمعة، من أجل إسعاف 4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للإختناق بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أصيب الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و31 سنة، ببداية إختناق. إثر إستنشاقهم لغاز احادي أكسيد الكريون المنبعث من موقد موصول بقارورة البوتان.

ووقع الحادث، داخل مسكن بشارع الأخوة بعمر ببلدية ودائرة مهدية، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بمهدية.