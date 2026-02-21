إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة زيغود يوسف، في قسنطينة، مساء اليوم، لإسعاف عائلة مكونة من 4 أفراد تعرضوا لبداية تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم بحي “حمادي كرومة”.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، باشرت فرق الإسعاف تدخلها في حدود الساعة 16سا 47د. حيث قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 03 سنوات و30 سنة من كلا الجنسين. قبل أن يتم تحويلهم جميعاً إلى مستشفى زيغود يوسف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية بضرورة تفقد قنوات تصريف الغازات المحترقة الخاصة بالمدافئ دورياً. والتأكد من عدم انسدادها لضمان سلامة الجميع وتفادي مثل هذه الحوادث.