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أخبار الجزائر

إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في قسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
إنقاذ 4 أشخاص من موت وشيك في قسنطينة
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تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية الخروب في قسنطينة، اليوم الجمعة، لأجل إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للإختناق بغاز أحادث أكسيد الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث بالمنزل العائلي للضحايا. الكائن بحي الأتراك ببلدية الخروب.

أين تعرض 4 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة. للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ووُجد الضحايا في حالة غثيان، حيث تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية، بعين المكان. وتم نقلهم في حالة مستقرة إلى مستشفى محمد بوضياف.

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