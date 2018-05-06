إنقاذ 4 صيادين من الموت بعد فقدانهم في البحر بين الشلف ومستغانم

أنقذت الوحدات العائمة لحرس السواحل ليلة السبت إلى الأحد أربعة صيادين في عرض البحر بين سواحل ولايتي الشلف ومستغانم.

وأوضح ذات المصدر، قامت أمس السبت في حدود منتصف النهار الوحدات البحرية المشتركة لولايات وهران والشلف ومستغانم والعاصمة.

في عملية البحث عن القارب المفقود “سيدي معمر2” ، حيث تم العثور عليه وعلى متنه الصيادين الأربعة.

وهذا في حدود الساعة الحادية عشر ليلا على بعد 32 ميلا بحريا 60 كيلومتر شمال “حجرة ناجي” ببلدية المرسى في الشلف.

كما تم نقل إلى ميناء تنس بولاية الشلف الصيادين، وتقديم لهم الاسعافات الاولية.

وقامت الوحدات العائمة لحراس السواحل بنقل الصيادين الأربعة إلى ميناء تنس بولاية الشلف، كما تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وإنقاذهم من الموت .

وللإشارة فإن قارب الصيد “سيدي معمر 2” قد أبحر من ميناء تنس في رحلة صيد عادية يوم الجمعة 4 ماي.

وأين توقف محرك القارب عن العمل بسبب نفاذ البنزين لتدفعه التيارات البحرية والأمواج العاتية بعيدا عن المياه الإقليمية الوطنية .