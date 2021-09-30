إنقاذ 4 نسوة استنشقن الغاز من داخل مرش في المدية

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية المدية، من إنقاذ 4 نسوة بعدما استنشقن غاز أحادي أكسيد الكربون من داخل مرش ببلدية المدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية في حدود الساعة 12 سا 03د من أجل إسعاف وإنقاذ 04 مختنقين من جنس إناث. تتراوح أعمارهن بين 19 سنة و75 سنة وهذا من داخل مرش بن دالي بحي مقدم بن يوسف بلدية المدية. المختنقات لهم ضيق في التنفس بسبب نقص التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل المرش.

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