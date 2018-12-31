إنقاذ 45 مهاجرا قبالة سواحل تونس من بينهم جزائريين

أنقذ حرس السواحل التونسي، أمس الأحد، 45 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب قبالة سواحل جزيرة قرقنة شرقي البلاد.

وحسب المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل حسام الدين الجبابلي، أنه تم إنقاذ المهاجرين بعد أن تعطل قاربهم، وهم في صحة جيدة.

وأضاف الجبابلي، أن غالبية المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا، ومن بينهم امرأتان حاملتان وجزائريان.

وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم.

وكان المهاجرون قد انطلقوا من السواحل الليبية، وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية منها.