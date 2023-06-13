إنقاذ 47 شخصا بسبب التقلبات الجوية في المسيلة وأولاد جلال

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة من إنقاذ 47 شخصا بولايتي المسيلة وأولاد جلال. كانوا في حالة خطر وذلك إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسبما أفاد به بيان، اليوم الثلاثاء، أن فرق الحماية المدنية تدخلت من أجل القيام بعدة عمليات إنقاذ وإسعاف أشخاص في حالة خطر وكذا امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل والسكنات نتيجة للتقلبات الجوية. مبرزا الوسائل التي تم تسخيرها في كل من ولايات المسيلة، أم البواقي، بسكرة، قسنطينة، قالمة، خنشلة وأولاد جلال.

كما أضاف أنه تم خلال هذه الفترة إنقاذ 47 شخصا كانوا في حالة خطر بكل من ولايتي المسيلة وأولاد جلال. مضيفا أنه تم إبعاد 11 مركبة منها 5 سيارات، حافلتي نقل المسافرين و 4 شاحنات. كانت محصورة على إثر ارتفاع منسوب المياه في كل من ولايات المسيلة، أم البواقي وأولاد جلال.

وفي ذات الإطار، سجلت مصالح الحماية المدنية 3 انهيارات في كل من ولايات قسنطينة، بسكرة وخنشلة، أدت إلى إصابة امرأة بجروح على إثر انهيار سقف منزل ببلدية بسكرة.