إنقاذ 5 أشخاص عالقين في منحدر جبلي ببئر العاتر

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بئر العاتر، من إنقاذ 5 أشخاص أشخاص عالقين في منحدر جبلي بالمكان المسمى جبل العنق، ببلدية بئر العاتر.

وأوضحت المصالح نفسها، أن عملية الإنقاذ تمت بنجاح و في ظروف حسنة، مشيرة أن الضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 18 و 19 سنة في حالة صدمة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم أمس الثلاثاء على الساعة 17سا27د، من أجل إنقاذ 05 أشخاص. عالقين في منحدر جبلي بالمكان المسمى جبل العنق.

حيث سخّرت لهذه العملية سيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ، بالإضافة إلى فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

