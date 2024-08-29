إنقاذ 5 أشخاص علقوا بمجرى واد بالعلقة المالحة في تبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة من إنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين بواد العقلة المالحة ببلدية العقلة المالحة، دائرة بئر العاتر.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض، في حدود الساعة 19سا و20دقيقة، لأجل إنقاذ 5 أشخاص.

3 رجال وطفلان، أعمارهم تتراوح بين 12 و47 سنة، كانوا عالقين بمجرى ومتمسكين بأعلى الأشجار ببلدية العقلة المالحة.

وقد شهدت المنطقة هطول أمطار، ما أدى إلى فيضان الواد وارتفاع منسوب المياه.

وتم إنقاذ وإخراج الأشخاص الخمسة وهم في حالة صدمة وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.