إنقاذ 5 أشخاص علقوا بمصعد عمارة بقسنطينة

أنقذت فرقة التسلق و التعرف في المسالك الوعرة التابعة لمصالح الحماية المدنية، 5 أشخاص علقوا بداخل مصعد عمارة بقسنطينة.

وحسب ما علم به اليوم الثلاثاء من ذات المصالح، فإن الضحايا الخمس من كلا الجنسين علقوا بداخل مصعد عمارة متكونة من 9 طوابق، و الكائنة بنهج مرابط خدير بحي سيدي مبروك.

وأوضح ذات المصدر، أن فرقة التسلق و التعرف في المسالك الوعرة، تمكنت من إنقاذ و إخراج الضحايا الذين تتراوح أعمارهم مابين عامين و65 سنة من داخل المصعد وهم في حالة جيدة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم في إطار هذا التدخل تسخير شاحنة تدخل ، سيارة إسعاف، سيارة فرقة التسلق و التعرف في المسالك الوعرة، 4 ضباط ، 1 صف ضابط و 10 أعوان.