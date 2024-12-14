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أخبار الجزائر

إنقاذ 5 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في باتنة

بقلم عايدة.ع
إنقاذ 5 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في باتنة
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تمكن أعوان الحماية المدنية، من إجلاء 5 اشخاص تعرضوا لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بالمكان المسمى منطقة النشاطات، بلدية عين ياقوت دائرة المعذر بولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي. بالمكان المسمى منطقة النشاطات، بلدية عين ياقوت دائرة المعذر

حيث خلّف الحادث تسمم 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس و حالة غثيان، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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