إنقاذ 5 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في تيارت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انقاذ 5 أشخاص جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بحي المخزن بلدية ودائرة السوقر بولاية تيارت.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 07سا55د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من موقد طهي، بحي المخزن بلدية و دائرة السوقر.

كما أشارت أن الحادث خلف تسمم 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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