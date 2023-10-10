إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق إختناقا بالغار في ڨالمة 

تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية ڨالمة لأجل حادث تعرض 5 أشخاص لحادث التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، المنبعث من سخان.

وفي بيان للحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 18سا و36د، إثر إستنشاق 5 أشخاص لغاز احادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء. وذلك بداخل شقة سكنية على مستوى حي 150 مسكن رقم 02، بلدية ودائرة وادي زناتي.

الضحايا يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس، تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.