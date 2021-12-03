إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من الموت إختناقا بالغاز ببني صاف في عين تموشنت

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، في الشلف لأجل إنقاذ وإسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة على مستوى حي أولاد العم بن بربك بمدينة تنس، أين تعرضوا لضيق في التنفس والإختناق جراء حصول تسرب للغاز من سخان الماء.

حيث قام عناصر الوحدة المتدخلة بإسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى زيغوت يوسف، في وقت تم فيه معاينة مكان تسرب الغاز ليتم التأكد من عدم توصيل سخان الماء بأنبوب تصريف الغازات المحترقة.

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سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2785 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. وشملت حوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق الأجهزة الأمنية وإنقاذ أشخاص إختنقوا بالغاز .

وتمكنت مصالح الحماية المدنية من اسعاف وإنقاذ 41 شخصا يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز احادي الكربون. بكل من برج بوعريريج ، سكيكدة أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، الجزائر ، البليدة، نعامة، غليزان، قسنطينة، عنابة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 90 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 07 أشخاص و إصابة 106 أخرين بجروح مختلفة. وسجلت أثقل حصيلة بإليزي بوفاة 04 أشخاص في اصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطني رقم 03 بلدية برج عمر ادريس .

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ 12 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. بالإضافة إلى القيام بـ 12 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد حريقين مختلفين ، بكل من ولاية سوق أهراس والمدية. تسببت هذه الحرائق بولاية سوق أهراس إصابة شخص بحروق خفيفة اثر حريق شب في مسكن بحي العامرية بلدية سدراتة.

كما أصيب شخصين ببداية اختناق جراء الدخان بولاية المدية على اثر حريق شب داخل منزل بحيى التجزئة 22 بلدية بني سليمان. تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و نقلهم في حالة مستقرة الى المستشفى المحلي.

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توفي 95 شخصا إختناقا بالغاز و انقاذ 2006 آخرين من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية منذ. الفاتح من شهر جانفي من السنة الجارية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد توفي 95 شخصا اختناقا بالغاز، وانقاذ 2006 آخرين تم إنقاذهم من موت محقق. من طرف عناصر الحماية المدنية

منذ الفاتح من جانفي 2021 جراء الاختناقات بغاز احادي الكربون Co المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.

الحماية المدنية تدعوا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

و في هذا السياق تذكر و تدعو المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر. و كذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

بالمقابل من خلال عدم غلق فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل. والقيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

بالاضافة الى تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل. خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

كما دعت القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص، وعدم إستعمال الوسائل التقليدية. كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.

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