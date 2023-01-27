إنقاذ 5 أشخاص من موت محقق في سعيدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة، جرآء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون في سعيدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، صباح اليوم الجمعة، بالمكان المسمى دوار القنادسة ببلدية عين الحجر.

أين تم إسعاف وإجلاء 5 أشخاص تعرضوا إلى تسمم جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة تعمل بقارورة غاز.

ويتعلق الأمر بعائلة مكونة من الأب والأم و3 أطفال، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت اسعافات الحماية، أمس الخميس، لأجل اسعاف وإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 سنة في حالة تسمم بالغاز المنبعث من سخان الماء بحمام المنزل.

ووجدت الفتاة، وهي فاقدة للوعي، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية لها في عين المكان. وتم نقلها إلى مستشفى سكيكدة.