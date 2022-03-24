إنقاذ 6 أشخاص من الموت إختناقا في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية في المدية، من إسعاف وإنقاذ 6 أشخاص اختنقوا بغاز أول أوكسيد الكربون بالمدية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية، فجر اليوم الخميس في هذا الحادث.

تدخل الحماية المدنية، كان في حدود الساعة 5 سا و5 دقائق، من أجل اسعاف وإنقاذ 6 أشخاص مختنقين بحي مرج شكير بلدية المدية.

الضحايا من عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهم بين عامين و70 سنة.

وتعرض الضحايا للاختناق، جراء استنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة داخل مسكنهم العائلي.

ليتم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المدية.

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وفاة 10 أشخاص في حوادث المرو خلال أسبوع

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 346 آخرون، في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع. و حسب ما جاء اليوم الخميس في حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني. فقد تم تسجيل 295 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الاسبوع الممتد من 15 الى 21 مارس الحالي. وأوضح المصدر ذاته أن حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا قدر بـ”-33″ حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الذي سبق. وانخفاضا في عدد الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قدر بـ”-39″، بينما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بحالة واحدة . وأشارت الحصيلة إلى أن “أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور. بالإضافة إلى عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز أثناء السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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