إنقاذ 6 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في قسنطينة

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية قسنطينة، من إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد من الموت بعد تعرضها لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية المدينة الجديدة “علي منجلي”، بلدية الخروب.

وخلّف الحادث تسمم 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 03 و 52 سنة لهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

