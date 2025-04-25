إنقاذ 6 أشخاص من موت وشيك في المدية

تسمم 6 أشخاص، ليلة الجمعة، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكن، ببلدية العمارية في المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية، على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتمثل الحادث، في تسمم عدة أشخاص، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكن، ببلدية العمارية في المدية.

وخلف الحادث تسمم 6 أشخاص من كلا الجنسين يعانون صعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.