إنقاذ 6 أشخاص وسيارات عالقة بسبب التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في محاصرة العديد من الأشخاص والسيارات بسبب إرتفاع منسوب الأودية عبر 3 ولايات.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم إمتصاص المياه على مستوى احياء 52 مسكن و380 مسكن الحرية البناء التطوي وحي الشرطة بولاية النعامة.

وبلدية عين الصفراء، تمكنت ذات المصالح من إنقاذ شخص محصور داخل سيارة بواد تركونت.

وفي بلدية المشرية، فقد تم سحب سيارتين عالقتين بواد على مستوى الطريق الوطني رقم 119.

أما بولاية المسيلة، فقد تم ببلدية سيدي عامر امتصاص مياه الأمطار داخل منزل 5 جويلية.

وفي ولاية الجلفة على مستوى بلدية دار الشيوخ، تم إنقاذ شخصين على متن سيارة عالقة بالوحل.

وببلدية الإدريسية، فقد تم إنقاذ شخص محصور داخل سيارة، وإنقاذ شخصين محصورين داخل سيارة بواد ببلدية الشارف.