إنقاذ 6 عائلات كانت محصورة بعمارة هشة في العاصمة

افادت، مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أنها قامت بإجلاء 6 عائلات كانت محصورة في عمارة هشة بباب الوادي العاصمة.

كما أوضح بيان المصلحة ذاتها، أن العائلات كانت محصورة في الطابق الثاني والثالث لعمارة متكونة من 5 طوابق. على إثر انهيار جدار الطابق الخامس للعمارة، أدى إلى انهيار سلالم العمارة بين الطابيقيت الثاني والثالث.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن العمارة الهشة تقع في نهج الإخوة عشاش ببلدية باب الوادي.