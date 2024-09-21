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إنقاذ 63 شخصا من الغرق خلال 24 ساعة

بقلم نادية بن طاهر
إنقاذ 63 شخصا من الغرق خلال 24 ساعة
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تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 63 شخصا من الغرق، بمختلف شواطئ الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل خلال نفس الفترة، حالة وفاة غرقا في المجمعات المائية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 139 تدخلا، حيث خلّفت هذه التدخلات 150 جريحا و5 وفيات.

أما حوادث الغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد سجلت ذات المصالح، تدخلين تم خلالهما إسعاف7 أشخاص، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وعموما، سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 2521 تدخلا بمعدل تدخل كل 34 ثانية.

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