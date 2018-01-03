إنقاذ 8 أشخاص من الإختناق بالغاز في الأغواط والبيض

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص من الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون بأفلو (الأغواط)، حسبما علم الأربعاء من ذات المصالح.

وأصيب الضحايا (امرأة وطفلان) تتراوح أعمارهم ما بين 3 و31 سنة بالإغماء بعد استنشاقهم للمادة المذكورة داخل شقة بعمارة على مستوى حي الاستقلال بالمدينة.

وقد تم التكفل بهم ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بآفلو.

وفي عملية أخرى، تم اليوم الأربعاء انقاذ حياة 5 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز، بحي 20 أوت وسط مدنية البيض.

وهذا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وتم تحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى محمد بوضياف، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للضحايا (طفلان وثلاث نساء) مستقرة وقد تجاوزوا مرحلة الخطر.