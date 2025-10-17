إنقاذ 8 أشخاص وانهيار جسرين بسبب الأمطار عبر هذه الولايات

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة على الساعة 22:00 عدة تدخلات عبر عدد من الولايات إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

ونشرت المديرية عبر حسابها على فيسبوك الحالة العامة لتدخلات الأعوان بسبب الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

وشهدت ولاية المسيلة امتصاص مياه الأمطار من داخل منازل بعدة أحياء (الجعافرة، لاروكاد، البدر، حي الظهرة، حي النسيج، حي 50 مسكن، حي 924 مسكن) ببلدية المسيلة.

وتم ببلدية تامسة إنقاذ شخصين كانا على متن مركبتين محصورتين إثر ارتفاع منسوب مياه واد بمنطقة الركنة.

وعرفت بلدية بوسعادة إبعاد مركبتين محصورتين بسبب تراكم الأوحال بمنطقة الخرايشة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية برهوم سجل انهيار جسرين صغيرين: الأول يربط بين سحامدة وأولاد مبارك (طريق بلدي). والثاني يربط بين أولاد الحاج وأولاد مبارك (طريق غير مصنف).

أما ببلدية مقرة الطريق الوطني رقم 28 مقطوع بسبب ارتفاع منسوب مياه واد واضح. وببلدية المعاريف عرف الطريق الوطني رقم 45 مقطوع بمدخل البلدية بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وفي ولاية غرداية تم امتصاص مياه الأمطار داخل 7 منازل بالأحياء (وسط المدينة، البطحة، سبخة). وكذا إبعاد 5 مركبات محصورة في مجرى الواد، دون خسائر بشرية. وأيضا إبعاد سيارة أخرى محصورة بحي السوارق وهذا ببلدية متليلي.

كما تم إخماد حريق عداد كهربائي بمنزل بحي بلولو دون خسائر بشرية ببلدية سبسب. إبعاد سيارة محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بمنطقة حاسي المالح ببلدية غرداية. وبحي مرقوب امتصاص مياه الأمطار المتراكمة. وانهيار جزئي لجدار خارجي بطول 12 م بشارع طالبي أحمد، دون خسائر بشرية.

بينما عرفت ولاية ميلة إبعاد سيارة محصورة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالطريق الرابط بين مشتة بوسلام وبلدية تاجنانت، دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية تاجنانت.

في حين بولاية الجلفة الطريق الوطني رقم 89 صعب المسلك بواد بوتشيش بسبب تراكم الأوحال ببلدية بويرة الأحدب.

وبولاية المدية الطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلديتي عين بوسيف والبيرين مغلق بسبب فيضان واد الغربية ببلدية عين بوسيف.

أضاف البيان أنه بولاية البويرة إنقاذ 6 أشخاص محصورين داخل مصنع الألواح البلاستيكية إثر ارتفاع منسوب المياه ببلدية بشلول.

والطريق الوطني رقم 05 مغلق وسط المدينة بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد، وكذا الطريق الوطني رقم 08 صعب السير بالمكان المسمى الفحام بسبب الأوحال ببلدية سور الغزلان.

تدخل أعوان الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج من اجل امتصاص مياه الأمطار داخل منازل بقرية عين النوق ببلدية بن داود.