إنقاذ 8 أشخاص من عائلة واحدة من الموت المحقق إختناقا بالغاز في تيغنيف بمعسكر

أنقذت اليوم، مصالح الحماية المدنية تيغنيف ولاية معسكر، 8 افراد من عائلة واحدةو يتعلق الأمر بكل من الزوج و الزوجة تتراوح اعمارهم بين 54 و43 سنة. بالإضافة الى 6 اطفال. على اثر استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المسخن المائي من داخل مسكنهم العائلي الواقع بمدينة تيغنيف.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان بعد أن سجل لديهم ضيف في التنفس واغماء وتم اجلاؤهم الى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيغنيف لتلقي العناية الصحية.

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تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، في الشلف لأجل إنقاذ وإسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة على مستوى حي أولاد العم بن بربك بمدينة تنس، أين تعرضوا لضيق في التنفس والإختناق جراء حصول تسرب للغاز من سخان الماء.

حيث قام عناصر الوحدة المتدخلة بإسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى زيغوت يوسف، في وقت تم فيه معاينة مكان تسرب الغاز ليتم التأكد من عدم توصيل سخان الماء بأنبوب تصريف الغازات المحترقة.