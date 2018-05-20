إنقاذ 9 أشخاص حاصرتهم السيول في بسكرة والجلفة

انقذت مصالح الحماية المدينة، 3 أشخاص بولاية بسكرة و6 آخرين بولاية الجلفة كانوا على متن سياراتهم محصورين بمياه الأمطار في هذين الولايتين.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية، أنه في إطار التدخلات المتعلقة بسوء الأحوال الجوية وكذا تساقط الأمطار الغزيز خاصة على مستوى ولايات سطيف وخنشلة وتبسه والبيض والجلفة وباتنة.

فقد قامت ذات المصالح بـ 35 عملية إمتصاص لمياه الأمطار المتسربة عبر سكنات و مؤسسات عمومية .

وانقذت مصالح الحماية المدينة، 3 أشخاص بولاية بسكرة و6 آخرين بولاية الجلفة كانوا على متن سياراتهم محصورين بمياه الأمطار في هذين الولايتين.

في حين تتواصل عملية البحث عن شخص مفقود جرفته مياه واد ببلدية عين الكبيرة بولاية سطيف منذ 17 ماي 2018.

أما بولاية البيض فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر إنهيار جزئي لجدار خارجي لمديرية البيئة وكذا لمنزل على مستوى حي كريبي ميلود ببلدية البيضي دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.