إنقاذ 9 أشخاص من الاختناق بالغاز بعين تموشنت

أنقذت عناصر الحماية المدنية بولاية عين تموشنت، خلال تدخلين منفصلين 9 أشخاص من موت محقق جراء تسربات للغاز.

ففي عملية أولى بحي مزيان محمد بولاية عين تموشنت، تدخلت عناصر المركز المتقدم 1 من اجل إنقاذ وإسعاف 3 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 32 سنة.

بعد ذلك تم نقلهم على جناح السرعة إلى استعجالات احمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

أين قدمت لهم كافة الإسعافات، أما في عملية ثانية فقد تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية عين الطلبة من اجل إنقاذ وإسعاف عائلة.

حيث تتكون من زوجين يبلغان من العمر 36و 46 سنة و4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و15 سنة من موت محقق بعد استنشاقهم لغاز أحادي الكربون.

والمنبعث من المدفئة بمسكنهم ببلدية عين الكيحل نقلوا إلى استعجالات عين الكيحل أين تم تقديم الإسعافات لهم لتستقر حالتهم الصحية بعد ذلك.