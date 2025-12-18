إنقاذ 9 أشخاص وتشققات في المنازل..هذه مخلفات التقلبات الجوية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية حتى الساعة 13:00 سا.

حيث سجلت في ولاية البيض بالتحديد بلدية الأبيض سيدي الشيخ، على إثر التقلبات الجوية إخراج شخصين عالقين في الوحل بطريق بوسمغون. و إخراج 3 أشخاص عالقين في حقل بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي.

وبولاية المغير، تم امتصاص مياه الأمطار أمام مسجد عمر بن الخطاب و حي السعادة

أما في ولاية الوادي، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي الأصنام. ومن الشارع بحيي الرمال وحي النور قرب إكمالية أحمد تيجاني.

أما ببلدية الرقيبة تم امتصاص مياه الأمطار من طريق عمومي قرب متوسطة مسعودي، السوق الأسبوعي، وحي 01 نوفمبر.

كما تمكنت الحماية من إخراج في ولاية النعامة شاحنة وسيارة كان على متنهما 4 أشخاص عالقين بالحي التطوري بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وبولاية ورقلة تم امتصاص مياه الأمطار بالطريق بحي لاسيليس.

كما تم امتصاص مياه الأمطار بالقرب من مجمع سكني بحي 05 جويلية بولايـة الأغواط.

في حين، سجلت الحماية تشققات بجدران منزل بحي المجاهدين بلدية وولاية غرداية.

