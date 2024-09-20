إنقاذ 9 جِمال حاصرتهم مياه الأمطار بتندوف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ جمال حاصرتهم مياه الأمطار بحاسي خبي على مستوى الطريق الوطني رقم 50 ببلدية أم العسل في تندوف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إنقاذ وإخراج 9 رؤوس على قيد الحياة. فيما لا تزال عملية إنقاذ 5 جمال آخرين متواصلة. كما تم تسجيل نفوق رأس واحدة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، في هذه العملية قبل يومين، على الساعة الخامسة مساء.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 4 غطاسين، وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة.