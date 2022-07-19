إنقاذ عائلة سطايفية من الموت المحقق إختناقا بالغاز  في جيجل

تعرض من قليل افراد عائلة من ولاية سطيف للاختناق بالغاز داخل شقة بحي الشاطىء وسط مدينة جيجل.

وحسبما علمته النهار فان الضحايا المقدر عددهم 7 أشخاص ينتمون لنفس العائلة من مختلف الاعمار. تعرضوا لحالة الاختناق الجماعي داخل شقة قاموا بكرائها لقضاء العطلة الصيفية.

قبل أن يتم تدخل مصالح الحماية المدنية في الوقت المناسب وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي. اين قدمت لهم الإسعافات الضرورية اللازمة هذا لم يبق سوى شخص واحد فقط بذات المصالح الاستشفائية.