إنقاذ وإجلاء بحار أذربيجاني في سواحل الجزائر العاصمة

تمكن حرس السواحل للقوات البحرية, يوم الأحد, من إنقاذ وإجلاء بحار من أذربيجان يعاني من ضيق شديد في التنفس وإرتفاع ضغط الدم, مع نقله إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أنه في إطار المهام الإنسانية لوحدات القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وإثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، يوم 02 جوان 2024 على 08سا30، إشارة إغاثة مفادها السفينة المسماة TANARO RIVER الحاملة لراية بنما، القادمة من ألميريا اسبانيا باتجاه تركيا، على بعد ثلاثة (03) ميل بحري غرب بوزريعة، على متنها بحار من جنسية أجنبية (أذربيجانية)، يعاني من ضيق شديد في التنفس وارتفاع ضغط الدم.

على إثر ذلك، وبالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ/ ن ع1، حيث تمكنت من إنقاذ وإجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم. -يضيف المصدر ذاته- .

وتعكس هذه العملية الجهود المبذولة من طرف وحدات حرس السواحل للقوات البحرية، ومدى جاهزيتهم على التدخل والمساعدة في عرض البحر من أجل إنقاذ الأرواح البشرية. وفقا للمصدر نفسه.