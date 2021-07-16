إنقسام بين أعضاء اللجنة المحترفة بخصوص الصيغة الجديدة للموسم الكروي القادم

شهد إجتماع اللجنة المحترفة لكرة القدم إنقسام بين الأعضاء بخصوص الصيغة التي ستعتمد عليها الرابطة بخصوص الموسم الكروي المقبل 2021-2022، وذلك بسبب وجود العديد من الإقتراحات التي سيتم عرضها على أعضاء المكتب الفيدرالي.

وتحدث بن حمزة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن الصيغة الجديدة للموسم الكروي المقبل حيث تم إقتراح تقسيم فوجين بـ9 أندية في كل فوج، حيث سيتم إجراء 16 مباراة فقط ذهابا وإيابا، مع لعب 10 مباريات “بلاي أوف” لتحديد الأندية التي تنزل إلى القسم الثاني والأندية التي تلعب على البوديوم، إلا أن بن حمزة اكد أن الإشكال في تطبيق هذه الصيغة يكمن في كيفية تقسيم الفوجين، سواء على طريق القرعة، أو الإعتماد على التقسيم الجغرافي، أو بإحتساب ترتيب الموسم الحالي من أجل الحفاظ على ندية المنافسة بين الأندية.

في حين إقترح بعض أعضاء اللجنة المحترفة إجراء بطولة بـ18 فريق أي 34 جولة، وهو ما قد يتسبب في إلغاء منافسة كأس الرابطة للموسم المقبل بسبب الرزنامة الكثيفة، بإعتبار مشاركة الأندية في المنافسات القارية، ومنافسة كأس العرب للمنتخبات التي ستحتضنها قطر، وكاس أمم إفريقيا .