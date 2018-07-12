إنقطاع التزود بالغاز الإثنين المقبل في بوزريعة وبني مسوس

سيشهد 14 حيا في بلديتي بوزريعة وبني مسوس انقطاعا في التزود بالغاز الطبيعي يوم الاثنين المقبل من الساعة الواحدة زوالا.

بسبب الاشغال المبرمجة على مستوى شبكة التوزيعي حسبما أفاد به بيان لمديرية التوزيع لبولوغين التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للعاصمة.

ويشمل هذا الانقطاع أحياء بوسماحة 1 و2 والمنزل 1 و2 و3 وحي 250 مسكن نسيم .

وحي 18 مسكن بمدرسة البنوك وبوحمام وحي “كناب” وطريق باينام-بوزريعة ببلدية بوزريعة.

وحي 100 مسكن بسيدي يوسف و640 مسكن عدل بسيدي يوسف وحي غي بسيدي يوسف وغميدري بلدية بني مسوس.