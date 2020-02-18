إنقطاع التزود بالماء الشروب بعين البنيان

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن إنقطاع شبكات التزويد بالمياه الشروب ببلدية عين البنيان.

وأفادت سيال، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم الشروع في أشغال مستعجلة لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية عين البنيان.

مما سيتسبب في إنقطاع التزويد بالمياه الشروب بداية من العاشرة صباحا لغاية الخامسة مساء.

وذكرت سيال أن الأحياء المعنية بهذه الإنقطاعات هي، جنان نوار اللوز، حي 1000 مسكن، حي مغلقة الكهف، حي جنان مبروك ب، حي 11 ديسمبر، الإقامة الوظيفية سونلغاز، بلاطو عين البنيان، حي 150 مسكن الصخرة الكبيرة، حي 194 مسكن، حي حانوزان، حي كارل، حي عدل داص شعبان وحي شعبان.

مؤكدة في نفس الوقت عملية إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب ستكون في الآجال المحددة.