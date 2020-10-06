إنقطاع التزود بالماء الشروب بـ3 بلديات في العاصمة غدا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إنقطاع التزود بالماء الشروب بـ3 بلديات في العاصمة غدا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، عن انقطاع التزويد بالماء الشروب مؤقتا، على بلديات المعالمة، وزرالدة واسطاوالي، يوم غد الأربعاء.

وحسب بيان للولاية، سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب، يوم غد إبتداء من الساعة 04:00 صباحا وإلى غاية الساعة 16:00 مساءا.

وأوضح البيان، إن انقطاع التزود بالماء الشروب، جاء بسبب القيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية لمحطة تحلية مياه البحر “فوكة”.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم ايستئناف توفير هذه الخدمة تدريجيا عند نهاية الأشغال.

هذا وستسخر مؤسسة سيال صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، من المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

بالإضافة إلى برنامج خاص للتوزيع سيتم وضعه بالتنسيق مع السلطات المعنية.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الإستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594، لإستقبال إستفسارتهم وإنشغالاتهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898547

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com