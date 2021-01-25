إنقطاع التزود بالماء الشروب بـ9 بلديات بالعاصمة غدا

أخبار الجزائر
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إنقطاع التزود بالماء الشروب بـ9 بلديات بالعاصمة غدا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” للجزائر، عن وقف عملية التزويد بالماء الشروب غدا الثلاثاء، على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا الإنقطاع سببه القيام بأشغال إصلاح تسرب على مستوى محطة السكك الحديدية بتسالة المرجة.

وستتسبب هذه الأشغال، في انقطاع التزود بالماء الشروب على مستوى بلديات خرايسية وبابا حسن والدرارية والعاشور ودالي براهيم.

بالإضافة إلى بلديات الشراقة وأولاد فايت والدويرة والسويدانية.

هذا وتؤكد الشركة، بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود خلال ليلة الأربعاء القادم.


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