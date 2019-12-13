إنقطاع التزود بالماء الشروب عبر 4 بلديات في العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للمياه “سيال”، اليوم الجمعة، عن إنقطاع في التزود بالماء الشروب في بعض بلديات العاصمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيمس هذا الإنقطاع كل من بلدية الأبيار، وبلدية بن عكنون على مستوى شارع دودو مختار.

بالإضافة إلى بلدية حيدرة على مستوى شارع قدوش عبد القادر، وحي “PTT”، وحي 200 مسكن جنان المالك.

كما سيمس الإنقطاع بلدية بئر مراد رايس بمنطقة سعيد حمدين وحي زرقوق وتقصراين.

وجاء هذا الإنقطاع بسبب أشغال الصيانة على مستوى قناة رئيسية للتوزيع والتي ستنطلق بداية من اليوم على الساعة الثامنة مساء، حسب ذات البيان.

وطمأنت الشركة زبائنها، أن عودة التزود بالمياه الشروب، ستكون تدريجيا بداية من نهار غد السبت.