إنقطاع التزود بالماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، اليوم الثلاثاء، عن إنقطاع التزود بالماء الشروب، على عدة بلديات بالعاصمة.

ويعود سبب هذا الإنقطاع إلى أشغال مستعجلة لإصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه، على مستوى الطريق النافذ إلى العناصر أمام معهد الأشغال العمومية.

وستتسبب هذه الأشغال في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء عدة بلديات، وستؤدي لتأخير برنامج التوزيع ساري المفعول فيها إلى غاية إنهاء الأشغال واستئناف الخدمة من جديد.

وتتمثل البلديات المعنية بهذا الانقطاع في التزود بالماء الشروب في كل من بلدية سيدي امحمد، وبلوزداد، والقبة، والجزائر الوسطى “جزئيا”، وبلدية بئر مراد رايس “الينابيع”.

بالإضافة إلى بلدية حسين داي على مستوى حي عميروش، وحي الإقامة، وحي فرنان حنفي جزئيا وحي الكالفار، والواحة، والبحر والشمس، وحي البحر الأبيض المتوسط، وبن دانون وبانوراما.

وأشار البيان، إلى إنه سيتم استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب تدريجيا خلال ليلة 10 إلى 11 أوت 2021.