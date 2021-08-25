إنقطاع التزود بالماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” للجزائر العاصمة، عن انقطاع التزود بالماء الشروب على عدة بلديات بالولاية. ويأتي ذلك، بسبب أشغال مستعجلة تقوم بها الشركة اليوم الأربعاء لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وحسب ذات البيان، ستتسبب هذه الأشغال في وقف التزويد بالماء الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية: بلدية الجزائر الوسطى، وواد قريش، وبولوغين، وباب الواد، والقصبة، والرايس حميدو، والحمامات.

وأشار البيان، إلى إن هذه الأشغال تقام في محطة ضخ المياه الشروب تيليملي على مستوى قناتي رد تزود خزاني برج بوليلة والساحل.

وأضافت الشركة، إنه وعند إنهاء الأشغال، ستبدأ عملية ملأ خزنات الري، لاستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب بداية من الساعة 06:00 لصبيحة يوم الخميس 26 أوت 2021.

كما تسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه”.

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