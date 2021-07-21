إنقطاع التزود بالماء الشروب على هذه المناطق بالعاصمة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، عن انقطاع التزود بالماء الشروب على بلديتي حيدرة وبئر مراد رايس بالعاصمة اليوم الأربعاء.

وحسب بيان للشركة، تقوم سيال اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 08:00، بأشغال لإصلاح قناة رئيسية للإنتاج، على مستوى المحطة الرئيسية ببلدية بئر مراد رايس.

وتتسبب هذه الأشغال في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب ببلدية حيدرة “كليا”، وبلدية بئر مراد رايس “جزء من سعيد حمدين بحي عدل، شرق وغرب حي الوئام، وحي 170 مسكن، وحي 108 مسكن سعيد حمدين، سيدي يحيى”.