إنقطاع التزود بالماء الشروب عن سكان بلديتين بتيبازة لمدة 15 يوماً

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال”، عن تسجيل إنقطاع في التزود بالماء الشروب، عن سكان بلديات أحمر العين وبوركيكة بولاية تيبازة.

وحسب بيان لذات الشركة، سيستمر هذا الإنقطاع في التزود بالماء الشروب، لمدة 15 يوما، وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأرجعت ذات الشركة، سبب هذا الانقطاع، القيام بأشغال لإزالة الوحل من هياكل سد بورومي بتيبازة.

وأضاف البيان، أن هذا التوقيف سيولد تذبذبات حادة في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى البلديتين المذكورتين، بحيث سيعتمد التزويد على أبار سهل متيجة فقط.

وسيتم اعتماد برنامج توزيع خاص خلال هذه الفترة بوتيرة تموين يوم على يومين، خلال الفترات الصباحية.

كما سيتم وضع نظام تزويد بالشاحنات ذات الصهاريج، لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية كالمؤسسات الاستشفائية والعمومية، يضيف البيان.