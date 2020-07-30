إنقطاع التزود بالماء الشروب في هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت مؤسسة سيال، عن وقف التزويد بالمياه الشروب في بعض بلديات العاصمة وتيبازة، بسبب خلل تقني بمحطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وأوردت المؤسسة في بيان لها، إن البلديات المعنية بوقف التزود بالمياه الشروب في العاصمة هي معالمة وزرالدة وسطاوالي وعين البنيان.

أما في تيبازة، فالبلديات المعنية بوقف التزود بالمياه هي دواودة والقليعة وفوكة وشعيبة وبوسماعيل وخميستي وبوهارون وعين تقورايت.

وأوضح البيان، أن وبسبب خلل تقني وقع اليوم الخميس على مستوى المنشآت الكهربائية بمحطة تحلية مياه البحر بفوكة، قامت شركة “مياه تيبازة”، بتوقيف عمل المحطة لإصلاح الخلل.

وإتخدت سيال جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان عملية ملئ خزاناتها، ليوم عيد الأضحى المبارك.

وتبلغ شركة سيال زبائنها المقيمين في البلديات السالفة الذكر بالعاصمة وتيبازة، أنه سيتم إيقاف عملية التزويد بالمياه الشروب من أجل ملأ الخزانات وضمان توفر المياه خلال عيد الأضحى.

وتسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية من المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

وتشكر سيال زبائنها على تفهمهم، وتعتذر عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال الخارجة عن إرادتها.

كما تضع شركة “سيال” رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفسارات وانشغالات زبائنها، 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.