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أخبار الجزائر

إنقطاع التزود بالماء بهذه الأحياء بالعاصمة

بقلم نادية بن طاهر
إنقطاع التزود بالماء بهذه الأحياء بالعاصمة
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن قيامها بأشغال صيانة على مستوى المركب المائي بن زين المتواجد ببلدية الجزائر الوسطى.

وحسب بيان للشركة، ستتسبب هذه الأشغال في إنقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب يوم غد الأربعاء على مستوى الأحياء التالية:

أحسن العسكري لوني أرزقي بن شنب القصبة العلوية، مناخ فرنسا، شارع حمادي ناصر، شارع ابن خلدون و طريق القطار.

كما تعلم سيال زبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف خلال يوم الخميس 23 ماي 2024.

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