إنقطاع التزود بالماء في بلدية الكاليتوس بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الإثنين، عن إنقطاع التزويد بالماء الشروب في عدة أحياء ببلدية الكاليتوس في العاصمة.

ويأتي هذا الانقطاع في التزود بالماء الشروب، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع، على مستوى الطريق الوطني 08 ببلدية الكاليتوس.

وستتسبب هذه الأشغال في وقف عملية التزويد بالأحياء التالية في بلدية الكاليتوس: “القصر الأحمر وحي عدل 421 مسكن وحي 621 مسكن.

كما تسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات” بالمياه.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين بأحياء البلدية المعنية بالانقطاع بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب ستتم تدريجيااليوم الإثنين بداية من الساعة 22:00.

ودعت الشركة، زبائنها، للتقيد بمجموعة من النصائح والارشادات لأجل سلامتهم ومنها:

إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه.

ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق، بعد إعادة ملء المياه، لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط.

هذا وتقدم شركة، إعتذارها لزبائنها الكرام عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال.

وتضع الشركة، رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي 1594 لاستقبال استفسارات وانشغالات الزبائن 24 ساعة في اليوم.

كما تضع الشركة، البريد الإلكتروني للمركز: [email protected] ، تحت تصرف المواطنين.

هذا ويمكن للزبائن، متابعة صفحات سيال عبر الفايسبوك: “سيال_الجزائر_وسط” و”سيال_الجزائر_شرق”، و”سيال_الجزائر_غرب”، و”سيال_تيبازة”.

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