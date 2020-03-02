إنقطاع التزود بالمياه الشروب غدا في 3 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع التزود بالمياه الشروب غدا الثلاثاء في 3 بلديات بالعاصمة.

وأفادت سيال، اليوم الإثنين في بيان لها، أن الشركة ستقوم بأشغال اصلاح قناة رئيسية للتوزيع على مستوى خزان بوزريعة، غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساءا.

وأةضحت سيال أن الأشغال ستتسبب في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية: بلدية بوزريعة، بوحمام، بئر الزواف، بوسكول، لعمارة، بلدية بني مسوس، بسيدي يوسف، وبلدية الرايس حميدو، بسيدي الكبير.

وأكدت سيال بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم بداية من الساعة الرابعة مساء.