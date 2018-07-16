إنقطاع التزود بالمياه الشروب في 5 بلديات ببومرداس غدا الثلاثاء

ستعرف عملية التزود بالمياه الشروب بخمس بلديات بولاية بومرداس، ابتداءً من ليلة غد الثلاثاء، تذبذب وانقطاع.

بسبب أشغال إصلاح مبرمج القيام بها بالقناة الرئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية تيجلابين شرق مقر الولاية.

حسبما أفاد به اليوم الإثنين مصدر من المؤسسة “الجزائرية للمياه” لبومرداس.

وأوضحت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة، زيوي أمال، أنّ عملية قطع المياه الشروب عن سكان بلديات تيجلابين و قورصو وبومرداس .

بالإضافة إلى بودواو و الثنية، ستكون ابتداءً من الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء و ستتواصل إلى غاية انتهاء الأشغال الجارية.

و حسب نفس المصدر، فإنّ الأشغال المذكورة تتمثل في إصلاح عطب نتج عن أشغال الإنجاز التي تقوم بها مؤسسة أشغال عمومية خاصة بالمنطقة.

حيث تم إصابة قناة الجر الرئيسية بقطر 2000 ملمتر التي تنقل المياه الشروب من سد “تاقصابت “، بولاية تيزي وزو.

نحو ولاية بومرداس ومنها نحو الجزائر العاصمة.