إنقطاع التزود بالمياه اليوم ببلديات العاصمة

أعلنت شركة سيال للمياه اليوم الخميس عن إنقطاع التزويد بالمياه عقب وقوع عطب خلال ليلة الأربعاء على مستوى قناة ربط رئيسية ببرج المياه الواقع ببئر خادم.

البلديات المعنية بهذا الإنقطاع هي كل من بئر خادم كليا جسر قسنطينة بمنطقة عين المالحة، جنان سفاري، عين النعجة القديمة والسحاولة جزئيا.

وأضاف ذات البيان أنه فرق العمال يعملون على قدم وساق من أجل الإرجاع السريع لعملية التزويد بالمياه الشروب.

وتسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.