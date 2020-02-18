إنقطاع التزود بالمياه في حي عين النعجة بالعاصمة غدا الأربعاء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع في التزود بالماء الشروب بحي عين النعجة، في العاصمة، غدا الأربعاء.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيكون هذا الإنقطاع في التزود بالماء الشروب، غدا، من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة الخامسة مساء.

وأوضح هذا البيان، أن سبب هذا الإنقطاع، يعود إلى إجراء أشغال صيانة على مستوى بمحطة ضخ المياه بجسر قسنطينة.

وأكدت الشركة، لزبائنها القاطنين في المنطقة المتأثرة بهذه الأشغال، بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم، في بداية الأمسية.

وتسخر شركة سيال، شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية كالمؤسسات العمومية والمستشفيات، بالمياه.

واعتذرت الشركة من زبائنها عن الازعاجات الناتجة عن هذه الاشغال، وأكدت أنها تعمل دوما من أجل توفير خدمات أفضل للزبائن، وتحسين الطابع المعيشي لهم وحماية بيئتهم.

كما تضع شركة “سيال” زبائنها في قلب اهتماماتها، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة “1594”، لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.