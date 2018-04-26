إنقطاع التزويد بالغاز في عدة أحياء العاصمة الاثنين المقبل

ستعرف عدة أحياء ببلدية عين بنيان غرب العاصمة انقطاع التزويد بالغاز يوم الاثنين 30 أفريل 2018 بسبب أشغال الربط بشبكة.

وفي بيان مديرية التوزيع لبولوغين التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، اليوم الخميس، أن هذا الانقطاع بالتزويد بالغاز سيكون :

إبتداءا من الساعة الخامسة صباحا 5سا 00 د ويستمر الى غاية نهاية الأشغال.

وأن الاحياء من بلدية عين البنيان المعنية بهذا الإنقطاع من بلدية عين البنيان هي :

حي عدل المنظر الجميل، حي 1.000 مسكن، حي 1.600 مسكن، حي 200 سكن “كوسيدار”، حي 370/470 مسكن.

حي المنظر الجميل، حي 150 سكن بالمنظر الجميل، والى جانب التعاونية العقارية مهنا، وحي محي الدين.