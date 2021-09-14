إنقطاع التزويد بالماء في بلديتين ببومرداس

ستشهد بعض بلديات بومرداس اليوم الثلاثاء، إنقطاع في التزويد بالماء الشروب، بسبب تحويل قناة الجر قطر 400 ملم بإقامة بلعيد.

وأفادت الجزائرية للمياه وحدة بومرداس عبر صفحتها الرسمية، أن الإنقطاع سيمس بلدية الثنية، وبلدية سي مصطفى.على أن تعود عملية التزويد بالماء تدريجيا بعد الإنتهاء من الأشغال.

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